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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Нигерия
Италия - Нигерия: обзор матча 18 ноября 2013
Италия
18.11.2013, понедельник, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Италия - Нигерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
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Польша
2 : 2
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Ямайка
3 : 0
30.05.2026
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