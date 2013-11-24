октябрь 2013
ноябрь 2013
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 10 тур
24 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
21:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
23:15
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 14 тур
24 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 36 тур
24 ноября, воскресенье
01:30
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
03:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
23:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
23:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
23:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
23:00
Матч завершен
США. МЛС 2013, 1/2 финала, ответный матч
24 ноября, воскресенье
04:30
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 17 тур
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 17 тур
24 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 31 тур, группа A
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 12 тур
24 ноября, воскресенье
15:30
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
21:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 14 тур
24 ноября, воскресенье
15:30
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
17:30
Матч завершен
Украина. Первая лига (2013/2014), 20 тур
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 17 тур
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 15 тур
24 ноября, воскресенье
16:45
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 16 тур
24 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
22:15
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 12 тур
24 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
19:15
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 14 тур
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 12 тур
24 ноября, воскресенье
17:30
Матч завершен
24 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 13 тур
24 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 13 тур
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 16 тур
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 15 тур