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    Расписание матчей 24-11-2013

    октябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2013/2014), 10 тур
    24 ноября, воскресенье
    00:15
    Порту
    1:1
    Насьональ
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:00
    Риу Аве
    0:2
    Эшторил
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Витория Сетубал
    1:0
    Арука
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Маритиму
    3:2
    Жил Висенте
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    21:00
    Пасуш де Феррейра
    1:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    23:15
    Витория Гимараеш
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2013/2014), 14 тур
    24 ноября, воскресенье
    01:00
    Атлетико
    7:0
    Хетафе
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    15:00
    Леванте
    0:3
    Вильярреал
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Райо Вальекано
    1:4
    Эспаньол
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    22:00
    Эльче
    2:1
    Валенсия
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    23:59
    Севилья
    4:0
    Бетис
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2013, 36 тур
    24 ноября, воскресенье
    01:30
    Васко да Гама
    2:1
    Крузейро
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    01:30
    Крисиума
    1:1
    Витория
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    03:00
    Атлетико Минейро
    4:1
    Гойас
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    23:00
    Фламенго
    1:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    23:00
    Понте-Прета
    1:1
    Гремио
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    23:00
    Атлетико Паранаэнсе
    6:1
    Наутико
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    23:00
    Сантос
    1:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2013, 1/2 финала, ответный матч
    24 ноября, воскресенье
    04:30
    Канзаc Сити
    2:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 17 тур
    24 ноября, воскресенье
    13:30
    Локомотив
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    16:00
    Урал
    1:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:30
    Анжи
    0:0
    Волга
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 17 тур
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Краснодар (мол)
    4:0
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2013, 31 тур, группа A
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Неман
    3:0
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Гомель
    1:3
    Шахтер
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    2:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2013/2014), 12 тур
    24 ноября, воскресенье
    15:30
    Кайсери Эрджиесспор
    1:0
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Газиантепспор
    3:1
    Элазигспор
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    21:00
    Трабзонспор
    1:0
    Эскишехирспор
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    21:00
    Антальяспор
    1:2
    Фенербахче
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2013/2014), 14 тур
    24 ноября, воскресенье
    15:30
    Ваалвейк
    1:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    15:30
    Утрехт
    3:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    17:30
    Гоу Эхед Иглс
    0:3
    Витесс
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    17:30
    Гронинген
    0:0
    Зволле
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:30
    Твенте
    5:2
    НАК Бреда
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2013/2014), 20 тур
    24 ноября, воскресенье
    15:30
    Полтава
    2:0
    Буковина
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 17 тур
    24 ноября, воскресенье
    15:30
    Таврия
    2:2
    Волынь
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:00
    Динамо
    3:0
    Говерла
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2013/2014), 15 тур
    24 ноября, воскресенье
    16:45
    Цюрих
    4:1
    Сьон
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    16:45
    Арау
    2:4
    Грассхоппер
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:00
    Люцерн
    3:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2013/2014), 16 тур
    24 ноября, воскресенье
    17:00
    Орхус
    2:2
    Вестсьелланд
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Копенгаген
    4:1
    Виборг
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    22:15
    Мидтьюлланд
    0:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2013/2014), 12 тур
    24 ноября, воскресенье
    17:00
    Панатинаикос
    3:1
    ПАС
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:15
    Эрготелис
    0:1
    Астерас
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:15
    Ксанти
    3:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    19:15
    АЕЛ
    1:0
    Платаниас
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    21:30
    ПАОК
    3:1
    Арис
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2013/2014), 14 тур
    24 ноября, воскресенье
    17:00
    Лилль
    1:0
    Тулуза
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Ницца
    0:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    23:59
    Нант
    0:1
    Монако
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 12 тур
    24 ноября, воскресенье
    17:30
    Манчестер Сити
    6:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Кардифф
    2:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2013/2014), 13 тур
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Ливорно
    0:2
    Ювентус
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Сампдория
    1:1
    Лацио
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Сассуоло
    2:0
    Аталанта
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Торино
    4:1
    Катания
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    18:00
    Удинезе
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    23:45
    Болонья
    1:1
    Интер
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2013/2014), 13 тур
    24 ноября, воскресенье
    18:30
    Гамбург
    3:1
    Ганновер-96
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:30
    Вердер
    2:3
    Майнц
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2013/2014), 16 тур
    24 ноября, воскресенье
    19:30
    Рапид
    2:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 15 тур
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Зноймо
    2:1
    Сигма
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    20:00
    Богемианс 1905
    0:1
    Яблонец
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    22:00
    Словацко
    3:0
    Славия
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 16 тур
    24 ноября, воскресенье
    21:00
    Локерен
    0:3
    Брюгге
    Матч завершен
    24 ноября, воскресенье
    23:30
    Стандард
    1:0
    Монс
    Матч завершен
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