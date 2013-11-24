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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 24 ноября 2013
Вердер
24.11.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
85'
Э. Элиа
90'
Ф. Ди Санто
7'
Н. Мюллер
18'
С. Оказаки
70'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
ГОЛ! 2:3!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Э. Элиа
90'
Замена
Т. Трибулл
️️️️
С. Макиади
86'
ГОЛ! 1:3!
Э. Элиа
85'
Замена
О. Йилдырим
️️️️
Д. Зелке
82'
75'
Желтая карточка
Н. Мюллер
70'
ГОЛ! 0:3!
С. Оказаки
Пас отдал
Ш. Белл
63'
Замена
К. Мориц
️️️️
Э. Сото
58'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Н. Зимлинг
46'
Замена
Б. Свенссон
️️️️
З. Поспех
Замена
М. Экичи
️️️️
Ф. Кроос
45'
+2
43'
Желтая карточка
Э. Сото
18'
ГОЛ! 0:2!
С. Оказаки
Желтая карточка
А. Лукимия-Мулонготи
14'
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
31
Торбен Рефельдт
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Майнц
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-4-2
1
Милиц
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
5
Калдирола
8
Фритц
23
Кроос
14
Хант
16
Макиади
11
Элиа
9
Зелке
9
Ди Санто
4-4-2
1
Кариус
3
Поспех
16
Белл
4
Новески
33
Пак Чжу-Ху
9
Мюллер
25
Зимлинг
19
Сото
30
Гайс
30
Оказаки
91
Полтер
9
Зелке
9
Йилдырим
9
Йилдырим
9
Зелке
16
Макиади
28
Трибулл
28
Трибулл
16
Макиади
23
Кроос
11
Экичи
11
Экичи
23
Кроос
3
Поспех
2
Свенссон
2
Свенссон
3
Поспех
19
Сото
18
Мориц
18
Мориц
19
Сото
25
Зимлинг
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
25
Зимлинг
Остались в запасе
Вердер
Майнц
31
Торбен Рефельдт
ЦЗ
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
Главный тренер
Робин Дутт
5
Бенедикт Саллер
ЦП
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
31
Торбен Рефельдт
ЦЗ
30
Рафаэль Вольф
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
Остались в запасе
5
Бенедикт Саллер
ЦП
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вердер - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
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