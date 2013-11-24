Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 24 ноября 2013
Сампдория
24.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
67'
Р. Сориано
90+4'
Л. Цана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лацио
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Л. Цана
Пас отдал
С. Флоккари
Замена
Э. Мареска
️️️️
А. Паломбо
90'
+3
Желтая карточка
А. Петанья
90'
+1
Замена
А. Петанья
️️️️
Н. Поцци
80'
70'
Замена
Эдерсон
️️️️
А. Кандрева
69'
Желтая карточка
С. Лулич
68'
Замена
Эрнанес
️️️️
К. Ледесма
ГОЛ! 1:0!
Р. Сориано
67'
63'
Желтая карточка
С. Флоккари
Замена
Р. Сориано
️️️️
П. Вшолек
59'
57'
Замена
Б. Переа
️️️️
Б. Кейта
Красная карточка
Н. Крстичич
46'
Желтая карточка
Н. Крстичич
32'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
22'
17'
Желтая карточка
Л. Цана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
5
Ренан
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
4-3-1-2
1
Да Кошта
13
Мустафи
5
Гастальделло
21
Коста
29
Де Сильвестри
7
Крстичич
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
22
Вшолек
9
Поцци
11
Габбиадини
4-4-2
22
Маркетти
25
Конко
26
Раду
27
Цана
13
Сиани
87
Кандрева
12
Онази
24
Ледесма
19
Лулич
10
Флоккари
17
Кейта
22
Вшолек
21
Сориано
21
Сориано
22
Вшолек
17
Паломбо
16
Мареска
16
Мареска
17
Паломбо
9
Поцци
37
Петанья
37
Петанья
9
Поцци
87
Кандрева
10
Эдерсон
10
Эдерсон
87
Кандрева
24
Ледесма
10
Эрнанес
10
Эрнанес
24
Ледесма
17
Кейта
34
Переа
34
Переа
17
Кейта
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Сампдория - Лацио
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+