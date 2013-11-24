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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Шахтер
Гомель - Шахтер: обзор матча 24 ноября 2013
Гомель
24.11.2013, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, группа A, 31 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
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Статистика матча Гомель - Шахтер
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Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Гомель
1 : 5
11.10.2026
МЛ Витебск
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
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