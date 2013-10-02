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сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 15 тур
Байкал
0 : 0
Матч завершен
1 : 1
Чита
Матч завершен
Якутия
0 : 3
Сахалин
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа D, 2 тур
ЦСКА
3 : 2
Виктория
Матч завершен
Манчестер Сити
1 : 3
Бавария
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа A, 2 тур
Шахтер
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Байер
2 : 1
Реал Сосьедад
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа B, 2 тур
Ювентус
2 : 2
Галатасарай
Матч завершен
Реал
4 : 0
Копенгаген
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа C, 2 тур
ПСЖ
3 : 0
Бенфика
Матч завершен
Андерлехт
0 : 3
Олимпиакос
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 25 тур
Понте-Прета
1 : 2
Наутико
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 6 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
Витесс
Матч завершен