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Расписание матчей 02-10-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
сентябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
октябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
ноябрь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 15 тур Таблица
2 октября, 12:00
Байкал
0 : 0
Матч завершен
2 октября, 12:30
1 : 1
Чита
Матч завершен
2 октября, 12:30
Якутия
0 : 3
Сахалин
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа D, 2 тур
2 октября, 20:00
ЦСКА
3 : 2
Виктория
Матч завершен
2 октября, 22:45
Манчестер Сити
1 : 3
Бавария
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа A, 2 тур
2 октября, 22:45
Шахтер
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
2 октября, 22:45
Байер
2 : 1
Реал Сосьедад
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа B, 2 тур
2 октября, 22:45
Ювентус
2 : 2
Галатасарай
Матч завершен
2 октября, 22:45
Реал
4 : 0
Копенгаген
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014). группа C, 2 тур
2 октября, 22:45
ПСЖ
3 : 0
Бенфика
Матч завершен
2 октября, 22:45
Андерлехт
0 : 3
Олимпиакос
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 25 тур Таблица
2 октября, 02:30
Понте-Прета
1 : 2
Наутико
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 6 тур Таблица
2 октября, 17:30
АДО Ден Хааг
2 : 1
Витесс
Матч завершен
Россия
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