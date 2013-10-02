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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Манчестер Юнайтед
Шахтер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 октября 2013
Шахтер
02.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
75'
Тайсон
20'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
90'
+1
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Л. Адриано
88'
Замена
Илсиньо
️️️️
Фернандо
83'
ГОЛ! 1:1!
Тайсон
75'
66'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
М. Феллайни
63'
Желтая карточка
Н. Видич
61'
Желтая карточка
М. Феллайни
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайсон
ЛВ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
20
Фернандо
3
Хюбшман
11
Тайсон
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
2
Рафаэл
6
Смоллинг
15
Видич
27
Эвра
16
Кэррик
25
Валенсия
8
Клеверли
25
Феллайни
18
Уэлбек
32
ван Перси
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
20
Фернандо
77
Илсиньо
77
Илсиньо
20
Фернандо
4
Адриано
14
Феррейра
14
Феррейра
4
Адриано
18
Уэлбек
4
Джонс
4
Джонс
18
Уэлбек
25
Феллайни
11
Гиггз
11
Гиггз
25
Феллайни
Остались в запасе
Шахтер
Манчестер Юнайтед
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
10
Синдзи Кагава
АП
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
10
Синдзи Кагава
АП
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Шахтер - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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