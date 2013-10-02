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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Олимпиакос
Андерлехт - Олимпиакос: обзор матча 02 октября 2013
Андерлехт
02.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
0 : 3
Завершен
Олимпиакос
17'
К. Митроглу
56'
К. Митроглу
72'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Олимпиакос
77'
Замена
Х. Холебас
️️️️
А. Домингес
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
Д. Прат
74'
72'
ГОЛ! 0:3!
К. Митроглу
Пас отдал
Д. Фустер
66'
Замена
А. Домингес
️️️️
Х. Савиола
57'
Замена
Д. Фустер
️️️️
М. Олайтан
56'
ГОЛ! 0:2!
К. Митроглу
Пас отдал
Д. Ндинга
Желтая карточка
М. Бруно
51'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
45'
36'
Желтая карточка
К. Манолас
28'
Желтая карточка
Я. Маниатис
24'
Желтая карточка
А. Самарис
Пенальти не реализован!
А. Митрович
24'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Митроглу
Пас отдал
Х. Савиола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
7
Матиас Суарес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
99
Майкл Олайтан
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
19
Давид Фустер
АП
2-1-4-1-2
1
Камински
21
Н'Сакаля
17
Нуйтинк
8
Куяте
30
Жилле
26
Прат
16
Клестан
8
Тилеманс
17
Бруно
9
Митрович
7
Суарес
4-3-3
13
Роберто
22
Сиовас
44
Манолас
13
Бонг
8
Маниатис
7
Вайсс
88
Ндинга
22
Самарис
99
Олайтан
16
Савиола
11
Митроглу
26
Прат
18
Ашампонг
18
Ашампонг
26
Прат
Домингес
25
Холебас
25
Холебас
Домингес
16
Савиола
10
Домингес
10
Домингес
16
Савиола
99
Олайтан
19
Фустер
19
Фустер
99
Олайтан
Остались в запасе
Андерлехт
Олимпиакос
33
Дави Руф
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Андерлехт - Олимпиакос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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