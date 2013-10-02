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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Виктория
ЦСКА - Виктория: обзор матча 02 октября 2013
ЦСКА
02.10.2013, среда, 20:00
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
3 : 2
Завершен
Виктория
19'
З. Тошич
29'
К. Хонда
78'
Р. Ржезник (АГ)
4'
Ф. Райторал
90+1'
М. Бакош
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Виктория
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
М. Бакош
Пас отдал
С. Тецл
Замена
Витиньо
️️️️
А. Муса
88'
84'
Замена
М. Поспишил
️️️️
Р. Ржезник
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Р. Ржезник
78'
76'
Желтая карточка
С. Тецл
76'
Замена
М. Дуриш
️️️️
Т. Горжава
Замена
Г. Миланов
️️️️
Р. Эльм
72'
70'
Замена
С. Тецл
️️️️
Я. Коваржик
Замена
М. Гонсалес
️️️️
С. Цубер
64'
ГОЛ! 2:1!
К. Хонда
Пас отдал
З. Тошич
29'
22'
Желтая карточка
Т. Горжава
ГОЛ! 1:1!
З. Тошич
Пас отдал
А. Муса
19'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Райторал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
14
Радим Ржезник
ЛЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Павел Хорват
(К)
ОП
7
Томаш Горжава
ОП
26
Даниэль Коларж
АП
11
Милан Петржела
ПВ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
25
Зденек Коукал
ЦП
26
Мартин Поспишил
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
4-2-1-3
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
14
Набабкин
20
Эльм
19
Вернблум
7
Цубер
18
Тошич
3
Хонда
7
Муса
4-2-3-1
1
Козачик
27
Райторал
26
Прохазка
4
Хубник
14
Ржезник
10
Хорват
7
Горжава
11
Петржела
26
Коларж
19
Коваржик
23
Бакош
7
Муса
11
Витиньо
11
Витиньо
7
Муса
7
Цубер
11
Гонсалес
11
Гонсалес
7
Цубер
20
Эльм
17
Миланов
17
Миланов
20
Эльм
14
Ржезник
26
Поспишил
26
Поспишил
14
Ржезник
7
Горжава
57
Дуриш
57
Дуриш
7
Горжава
19
Коваржик
11
Тецл
11
Тецл
19
Коваржик
Остались в запасе
ЦСКА
Виктория
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
25
Зденек Коукал
ЦП
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
25
Зденек Коукал
ЦП
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча ЦСКА - Виктория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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