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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Бенфика
ПСЖ - Бенфика: обзор матча 02 октября 2013
ПСЖ
02.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
3 : 0
Завершен
Бенфика
5'
З. Ибрагимович
25'
Маркиньос
30'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бенфика
Замена
З. Камара
️️️️
Алекс
78'
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Лавесси
70'
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Верратти
70'
66'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Н. Гайтан
Желтая карточка
Алекс
47'
46'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Ф. Джуричич
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
36'
32'
Желтая карточка
Н. Гайтан
ГОЛ! 3:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Т. Мотта
30'
29'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Л. Фейса
28'
Травма
Л. Фейса
ГОЛ! 2:0!
Маркиньос
Пас отдал
Б. Матюиди
25'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Г. ван дер Вил
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бенфика
1
Артур
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
15
Любомир Фейса
ОП
31
Филип Джуричич
АП
33
Энцо Перес
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Лима
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
17
Максвелл
5
Маркиньос
33
Алекс
9
ван дер Вил
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
22
Лавесси
11
Ибрагимович
10
Кавани
4-2-3-1
1
Артур
34
Алмейда
4
Луизао
24
Гарай
6
Сикейра
18
Матич
15
Фейса
33
Перес
31
Джуричич
10
Гайтан
7
Кардосо
33
Алекс
6
Камара
6
Камара
33
Алекс
6
Верратти
14
Рабьо
14
Рабьо
6
Верратти
22
Лавесси
7
Моура
7
Моура
22
Лавесси
10
Гайтан
10
Сулеймани
10
Сулеймани
10
Гайтан
15
Фейса
20
Гомеш
20
Гомеш
15
Фейса
31
Джуричич
8
Маркович
8
Маркович
31
Джуричич
Остались в запасе
ПСЖ
Бенфика
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча ПСЖ - Бенфика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Баскетбол" 22:30 (прямая)
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