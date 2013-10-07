Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2013
октябрь 2013
Россия. ФНЛ (2013/2014), 17 тур
Луч
3 : 0
Сибирь
Матч завершен
Ангушт
2 : 1
Химик
Матч завершен
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
Матч завершен
Уфа
0 : 1
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Торпедо
2 : 0
Арсенал
Матч завершен
3 : 0
Оренбург
Матч завершен
Салют
1 : 1
Сочи
Матч завершен
Ротор
1 : 1
Мордовия
Матч завершен
Балтика
0 : 0
Енисей
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 18 тур
Тосно
2 : 0
Псков
Матч завершен
Волга
1 : 1
Матч завершен
Вологда
0 : 1
Коломна
Матч завершен
Торпедо Вл
2 : 3
ЦРФСО
Матч завершен
Спартак К
6 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Текстильщик
3 : 2
Матч завершен
Химки
4 : 0
Матч завершен
США. МЛС 2013
Лос-Анджелес Гэлакси
5 : 0
Матч завершен
Ванкувер Уайткепс
2 : 2
Портленд
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 26 тур
Баия
1 : 1
Понте-Прета
Матч завершен
Гойас
1 : 1
Крисиума
Матч завершен
Португеза
3 : 0
Сантос
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 7 тур
Панетоликос
2 : 0
ПАС
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 11 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
Вестсьелланд
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
Маритиму
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 9 тур
Партик Тисл
0 : 1
Хиберниан
Матч завершен