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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Енисей
Балтика - Енисей: обзор матча 07 октября 2013
Балтика
07.10.2013, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Енисей
89'
Замена
А. Никитин
️️️️
О. Лайзанс
86'
Замена
С. Лебамба
️️️️
Л. Буш
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Скавыш
83'
71'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Д. Рыжов
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
70'
Желтая карточка
В. Каленкович
59'
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Минченков
59'
Желтая карточка
В. Крючков
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Сергей Петренко
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
3-2-2-3
88
Шелия
23
Васильев
55
Крючков
3
Плопа
4
Рытов
89
Стоцкий
17
Зюзинс
8
Чиркин
45
Вотинов
15
Скавыш
10
Минченков
4-1-3-2
79
Плотников
22
Шабаев
80
Качан
5
Пятикопов
18
Марущак
7
Пьянченко
63
Рыжов
14
Лайзанс
8
Иванов
7
Буш
88
Галыш
15
Скавыш
47
Сальников
47
Сальников
15
Скавыш
10
Минченков
93
Каленкович
93
Каленкович
10
Минченков
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
14
Лайзанс
4
Никитин
4
Никитин
14
Лайзанс
7
Буш
27
Лебамба
27
Лебамба
7
Буш
63
Рыжов
19
Ламбарский
19
Ламбарский
63
Рыжов
Остались в запасе
Балтика
Енисей
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
20
Антон Полюткин
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
16
Сергей Бородин
ВР
9
Владимир Лешонок
ЛП
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
16
Сергей Бородин
ВР
9
Владимир Лешонок
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча Балтика - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
Балтика
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