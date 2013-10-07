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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Сочи
Салют - Сочи: обзор матча 07 октября 2013
Салют
07.10.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
59'
С. Мирошниченко (П)
63'
И. Маркелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Сочи
90'
+2
Замена
В. Ильин
️️️️
И. Маркелов
Желтая карточка
В. Чадов
90'
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Ахметович
86'
Вторая желтая
С. Мирошниченко
78'
Желтая карточка
И. Жирный
73'
72'
Замена
В. Сушкин
️️️️
М. Федоров
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Семенов
71'
63'
ГОЛ! 1:1!
И. Маркелов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Мирошниченко
59'
Замена
В. Чадов
️️️️
Д. Ткачук
58'
Желтая карточка
Д. Ткачук
55'
54'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
М. Кирсанов
53'
Замена
С. Матяш
️️️️
А. Маматюк
Желтая карточка
С. Мирошниченко
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Максим Федоров
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Салют
35
Игорь Телков
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
15
Владислав Скрыпников
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-3-2-1-1
55
Криворучко
27
Лебедев
24
Мирошниченко
21
Бутырин
13
Семенов
8
Афонин
25
Жирный
9
Яковлев
90
Михеев
31
Ткачук
90
Ахметович
3-2-3-1
1
Самохвалов
29
Мельник
3
Костин
5
Кудинов
4
Васильев
11
Кирсанов
58
Егоров
10
Маматюк
10
Федоров
88
Маркелов
13
Семенов
77
Андреев
77
Андреев
13
Семенов
90
Ахметович
22
Яркин
22
Яркин
90
Ахметович
31
Ткачук
15
Чадов
15
Чадов
31
Ткачук
11
Кирсанов
10
Матрахов
10
Матрахов
11
Кирсанов
10
Маматюк
10
Матяш
10
Матяш
10
Маматюк
10
Федоров
10
Сушкин
10
Сушкин
10
Федоров
88
Маркелов
98
Ильин
98
Ильин
88
Маркелов
Остались в запасе
Салют
Сочи
29
Владимир Ридель
ЦЗ
15
Владислав Скрыпников
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
3
Никита Сурков
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Остались в запасе
29
Владимир Ридель
ЦЗ
15
Владислав Скрыпников
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Остались в запасе
3
Никита Сурков
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Статистика матча Салют - Сочи
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Салют
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