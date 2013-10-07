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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Спартак-Нальчик
Уфа - Спартак-Нальчик: обзор матча 07 октября 2013
Уфа
07.10.2013, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
35'
Е. Чеботару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Спартак-Нальчик
90'
+4
Желтая карточка
Е. Чеботару
Желтая карточка
Е. Осипов
90'
+3
90'
+1
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
И. Коронов
Желтая карточка
А. Килин
85'
85'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
72'
Желтая карточка
А. Степанов
Замена
Виллиам
️️️️
А. Валикаев
64'
61'
Желтая карточка
Н. Тимошин
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Нагибин
53'
Замена
А. Килин
️️️️
Д. Карлос
53'
42'
Желтая карточка
А. Медведев
36'
Замена
К. Суслов
️️️️
З. Макоев
35'
ГОЛ! 0:1!
Е. Чеботару
23'
Желтая карточка
З. Макоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
14
Максим Семакин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
6
Виллиам
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
4-5-1
1
Юрченко
44
Тишкин
3
Аликин
19
Осипов
33
Сухов
9
Жиляев
9
Нагибин
11
Карлос
5
Валикаев
14
Семакин
85
Голубов
4-4-2
19
Степанов
88
Макоев
2
Засеев
40
Тимошин
19
Гарбуз
53
Руа Флорес
8
Шаваев
37
Чеботару
14
Коронов
8
Сирадзе
13
Медведев
5
Валикаев
6
Виллиам
6
Виллиам
5
Валикаев
11
Карлос
18
Килин
18
Килин
11
Карлос
9
Нагибин
87
Мязин
87
Мязин
9
Нагибин
88
Макоев
91
Суслов
91
Суслов
88
Макоев
53
Руа Флорес
4
Рухаиа
4
Рухаиа
53
Руа Флорес
14
Коронов
10
Буйтраго
10
Буйтраго
14
Коронов
Остались в запасе
Уфа
Спартак-Нальчик
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Игорь Колыванов
24
Дмитрий Галин
ЦП
35
Тимур Ханиев
ВР
19
Арсен Гошоков
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
2
Тагир Ахметшин
ЦЗ
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Остались в запасе
24
Дмитрий Галин
ЦП
35
Тимур Ханиев
ВР
19
Арсен Гошоков
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Уфа - Спартак-Нальчик
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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