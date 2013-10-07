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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Химик
Ангушт - Химик: обзор матча 07 октября 2013
Ангушт
07.10.2013, понедельник, 15:30
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 1
Завершен
Химик
69'
А. Ахильгов
90'
Г. Гузь
59'
С. Рашевский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Химик
Желтая карточка
А. Ахильгов
90'
+2
Замена
И. Цуроев
️️️️
Р. Зязиков
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Г. Гузь
90'
82'
Замена
О. Макеев
️️️️
И. Столбовой
Желтая карточка
С. Путилин
78'
Замена
Г. Гузь
️️️️
А. Дышеков
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Ахильгов
69'
68'
Замена
А. Мануковский
️️️️
С. Рашевский
Желтая карточка
Р. Зязиков
67'
Желтая карточка
М. Гугуев
61'
59'
Замена
М. Костюков
️️️️
Е. Чернов
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Рашевский
Желтая карточка
М. Мищенко
58'
Замена
М. Гугуев
️️️️
М. Сорочкин
46'
17'
Желтая карточка
И. Столбовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
58
Сергей Рашевский
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
24
Иван Столбовой
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Олег Макеев
ЦФ
27
Владислав Иванов
ЦФ
4-1-3-2
71
Бучнев
14
Кишев
33
Путилин
29
Мищенко
4
Дашаев
33
Дышеков
14
Каркаев
10
Ахильгов
33
Гаракоев
21
Сорочкин
11
Зязиков
3-2-2-1-2
1
Гавиловский
3
Чежия
55
Коротков
6
Шустиков
23
Чернов
2
Кичин
77
Паштов
58
Рашевский
10
Гелоян
19
Касьян
24
Столбовой
11
Зязиков
9
Цуроев
9
Цуроев
11
Зязиков
33
Дышеков
22
Гузь
22
Гузь
33
Дышеков
21
Сорочкин
9
Гугуев
9
Гугуев
21
Сорочкин
23
Чернов
77
Костюков
77
Костюков
23
Чернов
24
Столбовой
11
Макеев
11
Макеев
24
Столбовой
58
Рашевский
8
Мануковский
8
Мануковский
58
Рашевский
Остались в запасе
Ангушт
Химик
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
5
Апти Аушев
ЦЗ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
69
Александр Лобков
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
5
Апти Аушев
ЦЗ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Остались в запасе
69
Александр Лобков
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Ангушт - Химик
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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