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    Расписание матчей 01-09-2013

    август 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2013/2014), 3 тур
    1 сентября, воскресенье
    01:00
    Осасуна
    0:3
    Вильярреал
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    14:00
    Реал
    3:1
    Атлетик
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    19:00
    Эспаньол
    0:0
    Бетис
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    21:00
    Реал Сосьедад
    1:2
    Атлетико
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    23:00
    Севилья
    2:2
    Малага
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    23:00
    Валенсия
    2:3
    Барселона
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2013, 17 тур
    1 сентября, воскресенье
    01:30
    Гремио
    1:0
    Понте-Прета
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    01:30
    Гойас
    0:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    01:30
    Наутико
    1:4
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    01:30
    Португеза
    4:2
    Баия
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    04:00
    Флуминенсе
    0:2
    Сантос
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    23:00
    Ботафого
    0:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    23:00
    Коринтианс
    4:0
    Фламенго
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    23:00
    Витория
    0:1
    Крисиума
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    23:00
    Коритиба
    0:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    США. МЛС 2013
    1 сентября, воскресенье
    03:30
    Коламбус
    0:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    03:30
    Филадельфия Юнион
    0:0
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    04:30
    Канзаc Сити
    2:1
    Колорадо
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    06:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    3:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    23:00
    Чикаго Файр
    1:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    США. МЛС 2013, группа Восточная конференция
    1 сентября, воскресенье
    04:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2013/2014), 1/32 финала
    1 сентября, воскресенье
    10:00
    Якутия
    0:3
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    13:30
    Химки
    1:2
    Шинник
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    14:00
    Иртыш
    1:2
    Луч
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    15:00
    Оренбург
    1:0
    Сибирь
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    17:00
    Уфа
    0:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    17:00
    МИТОС
    1:3
    Салют
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    17:00
    Армавир
    0:1
    Ротор
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    17:30
    Тосно
    1:0
    Сочи
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:00
    Сокол
    0:0
    (3:1)п
    Арсенал
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:30
    Олимп-Долгопрудный
    1:1
    (3:1)п
    Балтика
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2013/2014), 7 тур
    1 сентября, воскресенье
    13:00
    Нордшелланд
    1:2
    Вестсьелланд
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    17:00
    Эсбьерг
    1:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    19:00
    Виборг
    1:4
    Копенгаген
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    21:00
    Ольборг
    2:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 7 тур
    1 сентября, воскресенье
    13:30
    Урал
    0:3
    Рубин
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    13:30
    Зенит
    2:1
    Локомотив
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    15:45
    Спартак
    2:1
    Томь
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:00
    Крылья Советов
    0:0
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    20:15
    Динамо
    1:1
    Ростов
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2013/2014), 5 тур
    1 сентября, воскресенье
    14:30
    Гронинген
    1:1
    Аякс
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    16:30
    Зволле
    1:1
    Утрехт
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:30
    АЗ Алкмаар
    1:1
    Витесс
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:30
    Фейеноорд
    4:0
    Рода
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2013, 3 тур, группа A
    1 сентября, воскресенье
    15:00
    Ордабасы
    4:0
    Шахтер
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    17:00
    Иртыш
    4:0
    Актобе
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2013/2014), 7 тур
    1 сентября, воскресенье
    15:45
    Тун
    4:1
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    15:45
    Санкт-Галлен
    4:1
    Люцерн
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:00
    Базель
    2:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 10 тур
    1 сентября, воскресенье
    16:00
    Подолье
    1:3
    Спартак-2
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2013/2014), 4 тур
    1 сентября, воскресенье
    16:00
    Сент-Этьен
    2:1
    Бордо
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    19:00
    Ницца
    2:2
    Монпелье
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    23:00
    Марсель
    1:2
    Монако
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 6 тур
    1 сентября, воскресенье
    16:30
    Стандард
    2:0
    Кортрейк
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    20:00
    Зюлте-Варегем
    4:3
    Андерлехт
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    22:30
    Шарлеруа
    1:1
    Генк
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    22:30
    Ваасланд-Беверен
    1:2
    Брюгге
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 3 тур
    1 сентября, воскресенье
    16:30
    Ливерпуль
    1:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    16:30
    Вест Бромвич
    0:2
    Суонси
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    19:00
    Арсенал
    1:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2013/2014), 4 тур
    1 сентября, воскресенье
    17:30
    Штутгарт
    6:2
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    19:30
    Айнтрахт
    1:2
    Боруссия
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 8 тур
    1 сентября, воскресенье
    17:30
    Заря
    4:0
    Арсенал
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:00
    Волынь
    1:0
    Металлург
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    20:00
    Черноморец
    1:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    20:30
    Динамо
    1:1
    Днепр
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2013/2014), 8 тур
    1 сентября, воскресенье
    18:00
    Олимпик
    2:2
    Александрия
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2013, 22 тур
    1 сентября, воскресенье
    18:00
    Динамо-Брест
    2:1
    Нафтан
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:00
    Днепр
    2:0
    Шахтер
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:00
    Минск
    0:0
    Гомель
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:00
    БАТЭ
    2:0
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:00
    Неман
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    18:00
    Белшина
    2:2
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2013/2014), 7 тур
    1 сентября, воскресенье
    18:30
    Зальцбург
    1:1
    Рапид
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 7 тур
    1 сентября, воскресенье
    19:00
    Высочина
    2:1
    Славия
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    19:00
    Млада Болеслав
    1:0
    Теплице
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    19:00
    Богемианс 1905
    2:0
    Зноймо
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    21:00
    Виктория
    3:2
    Сигма
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2013/2014), 3 тур
    1 сентября, воскресенье
    19:00
    Арука
    1:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    19:00
    Маритиму
    1:1
    Ольяненси
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    19:00
    Белененсеш
    2:3
    Насьональ
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    20:45
    Пасуш де Феррейра
    0:1
    Порту
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    23:00
    Жил Висенте
    1:0
    Брага
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2013/2014), 2 тур
    1 сентября, воскресенье
    20:00
    Рома
    3:0
    Верона
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    22:45
    Аталанта
    2:0
    Торино
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    22:45
    Болонья
    2:2
    Сампдория
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    22:45
    Катания
    0:3
    Интер
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    22:45
    Дженоа
    2:5
    Фиорентина
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    22:45
    Милан
    3:1
    Кальяри
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    22:45
    Сассуоло
    1:4
    Ливорно
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    22:45
    Удинезе
    3:1
    Парма
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2013/2014), 3 тур
    1 сентября, воскресенье
    20:15
    Астерас
    2:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    20:15
    ПАОК
    4:1
    Паниониос
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    20:15
    Пантракикос
    2:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    22:30
    Левадиакос
    0:5
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2013/2014), 3 тур
    1 сентября, воскресенье
    20:30
    Бешикташ
    2:0
    Газиантепспор
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    21:00
    Карабюкспор
    1:0
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    21:30
    Ризеспор
    2:1
    Кайсери Эрджиесспор
    Матч завершен
    1 сентября, воскресенье
    22:45
    Акхисар Беледиеспор
    3:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
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