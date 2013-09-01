август 2013
сентябрь 2013
Испания. Примера (2013/2014), 3 тур
1 сентября, воскресенье
01:00
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
21:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 17 тур
1 сентября, воскресенье
01:30
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
01:30
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
01:30
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
04:00
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
23:00
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
23:00
Матч завершен
США. МЛС 2013
1 сентября, воскресенье
03:30
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
04:30
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
06:30
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
23:00
Матч завершен
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция
1 сентября, воскресенье
04:00
Матч завершен
Россия. Кубок (2013/2014), 1/32 финала
1 сентября, воскресенье
10:00
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
18:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 7 тур
1 сентября, воскресенье
13:00
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 7 тур
1 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 5 тур
Казахстан. Финальный раунд 2013, 3 тур, группа A
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 7 тур
1 сентября, воскресенье
15:45
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
15:45
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 10 тур
Франция. Лига 1 (2013/2014), 4 тур
Бельгия. Про-Лига (2013/2014), 6 тур
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 3 тур
1 сентября, воскресенье
16:30
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
16:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 4 тур
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 8 тур
Украина. Первая лига (2013/2014), 8 тур
1 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 22 тур
1 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 7 тур
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 7 тур
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 3 тур
1 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
20:45
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
23:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 2 тур
1 сентября, воскресенье
22:45
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 3 тур
1 сентября, воскресенье
20:15
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
20:15
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
22:30
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 3 тур
1 сентября, воскресенье
20:30
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
21:00
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
21:30
Матч завершен
1 сентября, воскресенье
22:45
Матч завершен