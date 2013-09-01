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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 сентября 2013
Ливерпуль
01.09.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
4'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Л. Лейва
89'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Ф. Коутиньо
84'
Замена
А. Уисдом
️️️️
Г. Джонсон
78'
Травма
Г. Джонсон
78'
73'
Замена
Чичарито
️️️️
Р. Гиггз
63'
Замена
Нани
️️️️
Э. Янг
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Я. Аспас
60'
59'
Желтая карточка
Э. Янг
41'
Желтая карточка
М. Кэррик
39'
Желтая карточка
Р. ван Перси
37'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Ф. Джонс
37'
Травма
Ф. Джонс
Желтая карточка
Я. Аспас
35'
34'
Желтая карточка
Т. Клеверли
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Аггер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
8
Том Клеверли
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
11
Райан Гиггз
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Луис Альберто
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Миньоле
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
6
Лейва
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Коутиньо
15
Старридж
10
Аспас
3-4-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
4
Джонс
8
Клеверли
16
Кэррик
15
Янг
11
Гиггз
18
Уэлбек
32
ван Перси
8
Джонсон
14
Уисдом
14
Уисдом
8
Джонсон
11
Коутиньо
18
Альберто
18
Альберто
11
Коутиньо
10
Аспас
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Аспас
4
Джонс
25
Валенсия
25
Валенсия
4
Джонс
15
Янг
17
Нани
17
Нани
15
Янг
11
Гиггз
14
Чичарито
14
Чичарито
11
Гиггз
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
25
Брэд Джонс
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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