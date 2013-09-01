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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Тосно - Сочи
Тосно - Сочи: обзор матча 01 сентября 2013
Тосно
01.09.2013, воскресенье, 17:30
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тосно - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
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Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Петровский
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