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МИТОС - Салют
МИТОС - Салют: обзор матча 01 сентября 2013
МИТОС
01.09.2013, воскресенье, 17:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Салют
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча МИТОС - Салют
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
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