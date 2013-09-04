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август 2013
сентябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 10 тур
Алания
2 : 0
Матч завершен
0 : 2
Дружба
Матч завершен
Армавир
0 : 3
Матч завершен
Астрахань
3 : 1
Краснодар-2
Матч завершен
МИТОС
3 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Машук-КМВ
0 : 2
Волгарь
Матч завершен
Витязь
2 : 1
Черноморец
Матч завершен
1 : 2
Терек-2
Матч завершен
3 : 0
Анжи-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 11 тур
0 : 1
Псков
Матч завершен
2 : 2
Строгино
Матч завершен
Вологда
1 : 3
Торпедо Вл
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 0
Зенит-2
Матч завершен
Спартак К
0 : 1
Текстильщик
Матч завершен
0 : 0
Тосно
Матч завершен
ЦРФСО
3 : 2
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 9 тур
Тамбов
1 : 2
Рязань
Матч завершен
Металлург Л
2 : 0
Матч завершен
Авангард
3 : 1
Зенит
Матч завершен
Орел
5 : 1
Подолье
Матч завершен
Витязь
0 : 1
Факел
Матч завершен
Локомотив
2 : 2
Калуга
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 8 тур
Челябинск
3 : 1
КАМАЗ
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Тюмень
1 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Лада-Тольятти
2 : 0
Носта
Матч завершен
Спартак
0 : 0
Матч завершен
Сызрань-2003
2 : 0
Волга
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 18 тур
Гойас
2 : 0
Гремио
Матч завершен
Наутико
0 : 1
Сан-Паулу
Матч завершен