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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Гремио
Гойас - Гремио: обзор матча 04 сентября 2013
Гойас
04.09.2013, среда, 02:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Гремио
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Статистика матча Гойас - Гремио
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Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
- : -
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
0 : 0
11.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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