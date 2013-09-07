Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2013
сентябрь 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 12 тур
2 : 1
Псков
Матч завершен
Волга
0 : 0
Химки
Матч завершен
Коломна
1 : 0
Зенит-2
Матч завершен
1 : 4
Тосно
Матч завершен
3 : 0
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
ЦРФСО
2 : 1
Строгино
Матч завершен
Вологда
0 : 0
Текстильщик
Матч завершен
Спартак К
2 : 0
Торпедо Вл
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Бразилия
6 : 0
Австралия
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Интер
2 : 2
Лугано
Матч завершен
Краснодар
3 : 4
Амкар-Пермь
Матч завершен
Удинезе
3 : 0
Славен Белупо
Матч завершен
Динамо
0 : 3
Шахтер
Матч завершен
Чиассо
0 : 4
Милан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа A, 6 тур
ЦАР
1 : 2
Эфиопия
Матч завершен
ЮАР
4 : 1
Ботсвана
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа F, 6 тур
Нигерия
2 : 0
Малави
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа J, 6 тур
Ангола
4 : 1
Либерия
Матч завершен
Сенегал
1 : 0
Уганда
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа E, 6 тур
Буркина-Фасо
1 : 0
Габон
Матч завершен
Нигер
2 : 2
Конго
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа B, 6 тур
Сьерра-Леоне
3 : 2
Экваториальная Гвинея
Матч завершен
Тунис
3 : 0
Кабо-Верде
Тех. поражение
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа C, 6 тур
Гамбия
2 : 0
Танзания
Матч завершен
Кот-д'Ивуар
1 : 1
Марокко
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013). группа F
Израиль
1 : 1
Азербайджан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 15 тур
Колумбия
1 : 0
Эквадор
Матч завершен
Парагвай
4 : 0
Боливия
Матч завершен
Чили
3 : 0
Венесуэла
Матч завершен
Перу
1 : 2
Уругвай
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013), 7 тур
Мексика
1 : 2
Гондурас
Матч завершен
Панама
0 : 0
Ямайка
Матч завершен
Коста-Рика
3 : 1
США
Матч завершен