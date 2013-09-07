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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Нигер - Конго
Нигер - Конго: обзор матча 07 сентября 2013
Нигер
07.09.2013, суббота, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа E, 6 тур
2 : 2
Завершен
Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нигер - Конго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Марокко
1 : 0
14.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Нигер
3 : 1
08.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Конго
0 : 0
08.09.2025
Эритрея
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Конго
1 : 1
05.09.2025
Танзания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
Конго
0 : 6
11.06.2024
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Стэйд Дженерал Сейни Коунтче
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