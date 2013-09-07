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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Боливия
Парагвай - Боливия: обзор матча 07 сентября 2013
Парагвай
07.09.2013, суббота, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 15 тур
4 : 0
Завершен
Боливия
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Парагвай - Боливия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Дефенсорес дель Чако
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