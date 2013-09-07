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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Австралия
Бразилия - Австралия: обзор матча 07 сентября 2013
Бразилия
07.09.2013, суббота, 23:15
Товарищеские матчи. Сборные
6 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
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