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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея
Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея: обзор матча 07 сентября 2013
Сьерра-Леоне
07.09.2013, суббота, 20:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа B, 6 тур
3 : 2
Завершен
Экваториальная Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
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Сьерра-Леоне
Экваториальная Гвинея
Сборная России U15 разгромила Сьерра-Леоне
25 октября
2
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29 марта
Сборная России U15 разгромила Сьерра-Леоне
25 октября
2
Азербайджан – Сьерра-Леоне: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
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Азербайджан – Сьерра-Леоне: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85
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Игрок сборной Сьерра-Леоне пропустил собственную свадьбу ради перехода в «Мальме»
2022.08.06 14:23
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Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел
2022.01.20 20:58
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2025.12.31 17:50
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