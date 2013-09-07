Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Азербайджан
Израиль - Азербайджан: обзор матча 07 сентября 2013
Израиль
07.09.2013, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 1
Завершен
Азербайджан
73'
И. Шехтер
61'
Р. Амиргулиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Азербайджан
78'
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
Р. Абышов
ГОЛ! 1:1!
И. Шехтер
73'
Замена
М. Ради
️️️️
Г. Альберман
72'
71'
Замена
В. Левин
️️️️
Р. Рамалданов
Замена
Э. Барда
️️️️
Х. Эзра
62'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Э. Захави
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
Р. Амиргулиев
Желтая карточка
Э. Тиби
52'
46'
Замена
Г. Гараев
️️️️
Э. Аллахвердиев
44'
Желтая карточка
Э. Аллахвердиев
30'
Желтая карточка
Р. Рамалданов
4'
Желтая карточка
Р. Абышов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
6
Бибрас Натхо
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
10
Руфат Дадашов
ЦФ
0
Чихан Озкара
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
0
Оз Рали
ЦП
0
Юваль Шпунгин
ЦП
0
Махаран Ради
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
0
Шимон Абихазира
ЦФ
22
Омер Дамари
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
20
Уфук Будак
ЦЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
6
Эльхад Назири
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
17
Вугар Надиров
ЦФ
3-5-2
0
Ават
3
Бен-Хаим
22
Давидзаде
21
Тиби
0
Эзра
5
Меликсон
13
Йейни
0
Альберман
6
Натхо
11
Шехтер
7
Захави
3-2-2-1-2
1
Агаев
0
Абышов
14
Садыгов
3
Рамалданов
0
Шукуров
5
Аллахвердиев
7
Абдуллаев
19
Амиргулиев
11
Алиев
0
Озкара
10
Дадашов
0
Альберман
0
Ради
0
Ради
0
Альберман
7
Захави
9
Рафаэлов
9
Рафаэлов
7
Захави
0
Эзра
10
Барда
10
Барда
0
Эзра
3
Рамалданов
21
Левин
21
Левин
3
Рамалданов
0
Абышов
16
Гусейнов
16
Гусейнов
0
Абышов
5
Аллахвердиев
2
Гараев
2
Гараев
5
Аллахвердиев
Остались в запасе
Израиль
Азербайджан
0
Шимон Абихазира
ЦФ
0
Оз Рали
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
18
Офир Марсиано
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
0
Юваль Шпунгин
ЦП
Главный тренер
Эли Гутман
20
Уфук Будак
ЦЗ
6
Эльхад Назири
ЦП
1
Эмиль Балаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
14
Рашад Садигов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
11
Руслан Гурбанов
ЦП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
0
Шимон Абихазира
ЦФ
0
Оз Рали
ЦП
22
Омер Дамари
ЦФ
18
Офир Марсиано
ВР
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
0
Юваль Шпунгин
ЦП
Остались в запасе
20
Уфук Будак
ЦЗ
6
Эльхад Назири
ЦП
1
Эмиль Балаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
14
Рашад Садигов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
11
Руслан Гурбанов
ЦП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Израиль - Азербайджан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Рамат-Ган
Новости команд
Все
Израиль
Азербайджан
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
15:50
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:30
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:23
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
15:50
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:30
Ирландия – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Сборная Израиля сыграет с черными повязками в память о событиях 7 октября
4 октября
Ирландия – Израиль: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:23
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+