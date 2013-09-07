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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ЦАР - Эфиопия
ЦАР - Эфиопия: обзор матча 07 сентября 2013
ЦАР
07.09.2013, суббота, 17:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа A, 6 тур
1 : 2
Завершен
Эфиопия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЦАР - Эфиопия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
ЦАР
0 : 5
08.10.2025
Гана
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
ЦАР
0 : 2
07.09.2025
Коморские острова
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Информация о матче
Стадион:
Стад Альфонсо Массемба-Дебат
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ЦАР
Эфиопия
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Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
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2022.01.13 20:55
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Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
2022.01.10 00:29
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Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
2021.03.30 22:59
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