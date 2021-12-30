Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю

Победа Камеруна была ожидаема. Правда такой счет мало кто ожидал.
Во втором туре группового этапа Кубка африканских наций Камерун одержал крупную победу над Эфиопией со счетом 4:1.
По два гола забили Карл Токо Экамби и Венсан Абубакар, у проигравшей команды единственный мяч в активе Давы Хотессы.
Камерунцы выиграли второй матч на турнире и вышли в плей-офф. В обоих случаях победы получились волевыми.
Кубок Африки. 2-й тур. Группа А
Голы: 0:1 – Хотесса, 4; 1:1 – Экамби, 8; 2:1 – Абубакар, 53; 3:1 – Абубакар, 55; 4:1 – Экамби, 67.