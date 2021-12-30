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    Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю

    Во втором туре группового этапа Кубка африканских наций Камерун одержал крупную победу над Эфиопией со счетом 4:1.

    По два гола забили Карл Токо Экамби и Венсан Абубакар, у проигравшей команды единственный мяч в активе Давы Хотессы.

    Камерунцы выиграли второй матч на турнире и вышли в плей-офф. В обоих случаях победы получились волевыми.

    Кубок Африки. 2-й тур. Группа А

    Камерун – Эфиопия – 4:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хотесса, 4; 1:1 – Экамби, 8; 2:1 – Абубакар, 53; 3:1 – Абубакар, 55; 4:1 – Экамби, 67.

    Календарь Кубка Африки

    Результаты Кубка Африки

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +92921

      zigbert 17 минут назад

      Победа Камеруна была ожидаема. Правда такой счет мало кто ожидал.

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