Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю

Во втором туре группового этапа Кубка африканских наций Камерун одержал крупную победу над Эфиопией со счетом 4:1.

По два гола забили Карл Токо Экамби и Венсан Абубакар, у проигравшей команды единственный мяч в активе Давы Хотессы.

Камерунцы выиграли второй матч на турнире и вышли в плей-офф. В обоих случаях победы получились волевыми.

Кубок Африки. 2-й тур. Группа А

Камерун – Эфиопия – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Хотесса, 4; 1:1 – Экамби, 8; 2:1 – Абубакар, 53; 3:1 – Абубакар, 55; 4:1 – Экамби, 67.

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