Еще одна африканская сборная согласна сыграть с Россией

Министр по делам молодeжи, спорта и гражданского воспитания ЦАР (Центральноафриканской Республики) Доненг Ванзумон заявил о готовности национальной сборной его страны провести товарищеский матч с Россией.
«Министр осудил санкции со стороны международных организаций, связанные с отстранением россиян от международных соревнований.
Также Ванзумон выразил желание провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России», – сообщили в посольстве РФ в Банги.
- Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
- В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
- На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.
Источник: «Р-Спорт»