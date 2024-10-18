Еще одна африканская сборная согласна сыграть с Россией

Министр по делам молодeжи, спорта и гражданского воспитания ЦАР (Центральноафриканской Республики) Доненг Ванзумон заявил о готовности национальной сборной его страны провести товарищеский матч с Россией.

«Министр осудил санкции со стороны международных организаций, связанные с отстранением россиян от международных соревнований.

Также Ванзумон выразил желание провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России», – сообщили в посольстве РФ в Банги.