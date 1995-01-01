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    Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф

    В группе A Кубка африканских наций состоялись матчи третьего тура.

    Буркина-Фасо и Эфиопия сыграли вничью со счетом 1:1. Аналогичный результат был зафиксирован во встрече Кабо-Верде и Камеруна.

    В плей-офф турнира пробились Камерун и Буркина-Фасо. Кабо-Верде еще может выйти в 1/8 финала как одна из лучших команд, занявших третьи места. Эфиопия вылетела с континентального первенства.

    Кубок Африки. 3-й тур. Группа A

    Буркина-Фасо – Эфиопия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Баяла, 24; 1:1 – Кебеде, 51 (с пенальти).

    Кабо-Верде – Камерун – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Абубакар, 39; 1:1 – Родригеш, 53.

    Календарь Кубка Африки

    Результаты Кубка Африки

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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