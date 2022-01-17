Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф

В группе A Кубка африканских наций состоялись матчи третьего тура.

Буркина-Фасо и Эфиопия сыграли вничью со счетом 1:1. Аналогичный результат был зафиксирован во встрече Кабо-Верде и Камеруна.

В плей-офф турнира пробились Камерун и Буркина-Фасо. Кабо-Верде еще может выйти в 1/8 финала как одна из лучших команд, занявших третьи места. Эфиопия вылетела с континентального первенства.

Кубок Африки. 3-й тур. Группа A

Буркина-Фасо – Эфиопия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Баяла, 24; 1:1 – Кебеде, 51 (с пенальти).

Кабо-Верде – Камерун – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Абубакар, 39; 1:1 – Родригеш, 53.

Календарь Кубка Африки

Результаты Кубка Африки