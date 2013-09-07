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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ЮАР - Ботсвана
ЮАР - Ботсвана: обзор матча 07 сентября 2013
ЮАР
07.09.2013, суббота, 17:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа A, 6 тур
4 : 1
Завершен
Ботсвана
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Личные встречи
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Статистика матча ЮАР - Ботсвана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
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