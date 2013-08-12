Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2013
август 2013
Россия. ФНЛ (2013/2014), 8 тур
Енисей
0 : 1
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Сибирь
1 : 1
Оренбург
Матч завершен
Мордовия
4 : 0
Химик
Матч завершен
Сочи
0 : 0
Шинник
Матч завершен
Салют
0 : 1
Матч завершен
Ротор
0 : 0
Нефтехимик
Матч завершен
Торпедо
4 : 2
Ангушт
Матч завершен
Арсенал
1 : 0
Уфа
Матч завершен
Спартак-Нальчик
1 : 1
Балтика
Матч завершен
США. МЛС 2013
Даллас
3 : 3
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
1 : 1
Колорадо
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
1 : 2
Ростов
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 20 тур
Минск
1 : 2
Нафтан
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 13 тур
Баия
0 : 3
Гремио
Матч завершен
Интернасьонал
2 : 2
Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен
Понте-Прета
3 : 1
Крисиума
Матч завершен
Португеза
2 : 1
Сан-Паулу
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 4 тур
Сендерийск
0 : 0
Вестсьелланд
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 4 тур
Баник
0 : 4
Яблонец
Матч завершен