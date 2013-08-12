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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Балтика
Спартак-Нальчик - Балтика: обзор матча 12 августа 2013
Спартак-Нальчик
12.08.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
81'
Д. Буйтраго
16'
А. Сальников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Балтика
Желтая карточка
Е. Овсиенко
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Буйтраго
81'
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Медведев
78'
73'
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
В. Сысуев
71'
Замена
В. Крючков
️️️️
А. Сальников
68'
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Гацко
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
64'
Желтая карточка
К. Андрес Руа Флорес
56'
51'
Замена
М. Плопа
️️️️
Р. Халиуллин
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
А. Аверьянов
41'
38'
Желтая карточка
Р. Халиуллин
Замена
А. Засеев
️️️️
Р. Абазов
36'
33'
Желтая карточка
А. Гацко
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Сальников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
13
Илья Сетов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
19
Гарбуз
91
Суслов
4
Овсиенко
57
Абазов
11
Аверьянов
53
Руа Флорес
8
Шаваев
14
Коронов
13
Медведев
8
Сирадзе
3-2-2-3
88
Шелия
81
Зимулька
4
Халиуллин
23
Васильев
4
Рытов
89
Стоцкий
10
Сысуев
8
Чиркин
17
Гацко
45
Вотинов
47
Сальников
57
Абазов
2
Засеев
2
Засеев
57
Абазов
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
11
Аверьянов
10
Буйтраго
10
Буйтраго
11
Аверьянов
13
Медведев
11
Тлупов
11
Тлупов
13
Медведев
10
Сысуев
33
Курбанов
33
Курбанов
10
Сысуев
47
Сальников
55
Крючков
55
Крючков
47
Сальников
4
Халиуллин
3
Плопа
3
Плопа
4
Халиуллин
17
Гацко
93
Каленкович
93
Каленкович
17
Гацко
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Балтика
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
37
Евгений Чеботару
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
13
Илья Сетов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
37
Евгений Чеботару
ЦП
Остались в запасе
13
Илья Сетов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Спартак-Нальчик - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Спартак
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