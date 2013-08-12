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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 12 августа 2013
Енисей
12.08.2013, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
64'
М. Трусевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Д. Магадиев
90'
+3
90'
+2
Замена
Н. Жуниор
️️️️
Г. Гогуа
Замена
А. Масловский
️️️️
Л. Буш
83'
82'
Замена
Н. Замалиев
️️️️
А. Мурнин
75'
Желтая карточка
М. Попов
68'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Радченко
67'
Желтая карточка
А. Радченко
Замена
П. Рожков
️️️️
В. Пьянченко
65'
64'
ГОЛ! 0:1!
М. Трусевич
Пас отдал
А. Радченко
Замена
Е. Иванов
️️️️
Д. Рыжов
60'
Желтая карточка
С. Пятикопов
55'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
В. Галыш
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Василий Пьянченко
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Александр Алферов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
4
Роман Амирханов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
4-1-3-2
79
Плотников
22
Магадиев
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
7
Пьянченко
9
Лешонок
63
Рыжов
14
Лайзанс
88
Галыш
7
Буш
3-2-4-1
40
Козорез
85
Попов
3
Удалый
88
Наваловский
10
Никифоров
4
Амирханов
4
Славнов
27
Мурнин
30
Трусевич
7
Гогуа
27
Радченко
7
Буш
33
Масловский
33
Масловский
7
Буш
7
Пьянченко
27
Рожков
27
Рожков
7
Пьянченко
63
Рыжов
8
Иванов
8
Иванов
63
Рыжов
88
Галыш
23
Лескано
23
Лескано
88
Галыш
27
Мурнин
13
Замалиев
13
Замалиев
27
Мурнин
27
Радченко
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
27
Радченко
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
11
Натан Жуниор
7
Гогуа
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Алферов
1
Максим Кабанов
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Центральный
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