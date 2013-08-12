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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Оренбург
Cибирь - Оренбург: обзор матча 12 августа 2013
Cибирь
12.08.2013, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
64'
А. Базанов
66'
А. Хазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Оренбург
Замена
Д. Бухряков
️️️️
М. Бркляча
90'
+3
86'
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
А. Хазов
79'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
О. Кожанов
Замена
П. Кубицки
️️️️
Д. Скороходов
72'
70'
Желтая карточка
О. Кожанов
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Хазов
ГОЛ! 1:0!
А. Базанов
64'
61'
Замена
С. Бреев
️️️️
С. Турсунов
56'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Замена
А. Базанов
️️️️
В. Рыжков
47'
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Житнев
38'
35'
Вторая желтая
Д. Андреев
34'
Желтая карточка
Д. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
27
Патрик Кубицки
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
4-4-2
16
Малофеев
44
Самсонов
4
Выходил
80
Климов
68
Запрудских
32
Скороходов
99
Житнев
28
Рыжков
11
Едунов
93
Бркляча
7
Беляев
3-2-2-1-2
77
Москвин
2
Полуяхтов
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
26
Васиев
25
Арзиани
30
Друзин
17
Турсунов
20
Кожанов
16
Хазов
32
Скороходов
27
Кубицки
27
Кубицки
32
Скороходов
93
Бркляча
17
Бухряков
17
Бухряков
93
Бркляча
99
Житнев
9
Маркосов
9
Маркосов
99
Житнев
28
Рыжков
11
Базанов
11
Базанов
28
Рыжков
17
Турсунов
23
Бреев
23
Бреев
17
Турсунов
20
Кожанов
87
Саталкин
87
Саталкин
20
Кожанов
16
Хазов
4
Вукобратович
4
Вукобратович
16
Хазов
Остались в запасе
Cибирь
Оренбург
22
Евгений Пузин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
6
Айзат Садыков
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Cибирь - Оренбург
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Спартак
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