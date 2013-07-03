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    Расписание матчей 03-07-2013

    июнь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2013
    3 июля, среда
    17:30
    Ахмат
    2:3
    Шленск
    Матч завершен
    3 июля, среда
    19:00
    Краснодар
    1:0
    Маккаби
    Матч завершен
    3 июля, среда
    20:00
    Урал
    1:3
    Крылья Советов
    Матч завершен
    3 июля, среда
    20:00
    Ростов
    3:0
    Брашов
    Матч завершен
    3 июля, среда
    20:30
    Ахмат
    3:0
    Мюнхен 1860
    Матч завершен
    Турнир четырех 2013
    3 июля, среда
    19:30
    Спартак
    2:0
    Шахтер
    Матч завершен
    3 июля, среда
    21:30
    Динамо
    3:3
    Зенит
    Матч завершен
    Лига Европы (2013/2014), 1 раунд, первый матч
    3 июля, среда
    22:45
    ИФ
    0:2
    Линфилд
    Матч завершен
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