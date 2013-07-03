Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Маккаби
Краснодар - Маккаби: обзор матча 03 июля 2013
Краснодар
03.07.2013, среда, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Маккаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Краснодар - Маккаби
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Новости команд
Все
Краснодар
Маккаби
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
20:55
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
10:31
13
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
19
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
Вчера, 15:31
3
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
20:55
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
10:31
13
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
19
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
Вчера, 15:31
3
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Маккаби Тель-Авив» – «Лугано»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Лугано» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Лугано» – «Маккаби Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«ЦСКА София» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+