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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ахмат - Мюнхен 1860
Ахмат - Мюнхен 1860: обзор матча 03 июля 2013
Ахмат
03.07.2013, среда, 20:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Мюнхен 1860
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ахмат - Мюнхен 1860
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
Новости команд
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Ахмат
Мюнхен 1860
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