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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Шахтер
Спартак - Шахтер: обзор матча 03 июля 2013
Спартак
03.07.2013, среда, 19:30
Турнир четырех
2 : 0
Завершен
Шахтер
42'
Ю. Мовсисян (П)
74'
П. Яковлев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Шахтер
Желтая карточка
Д. Комбаров
89'
78'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Д. Срна
77'
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
К. Чельстрем
76'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Т. Коста
75'
ГОЛ! 2:0!
П. Яковлев
Пас отдал
Э. Эменике
74'
Желтая карточка
Т. Коста
73'
Замена
Е. Макеев
️️️️
С. Паршивлюк
73'
69'
Замена
Д. Чигринский
️️️️
А. Кучер
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Кариока
67'
65'
Замена
В. Гришин
️️️️
В. Нем
46'
Замена
А. Каниболоцкий
️️️️
А. Пятов
46'
Замена
А. Воловик
️️️️
Я. Ракицкий
46'
Замена
В. Кобин
️️️️
Фред
46'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Т. Степаненко
46'
Замена
В. Шевчук
️️️️
Исмаили
Замена
Э. Эменике
️️️️
Ю. Мовсисян
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Мовсисян
42'
41'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
3'
Травма
Д. Срна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
8
Тино Коста
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
5
Кариока
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайсон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
18
Веллингтон Нем
ЦП
7
Фред
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Джано
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
47
Валерий Гришин
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Майкон
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Комбаров
92
Брызгалов
16
Боккетти
18
Паршивлюк
8
Коста
88
Глушаков
5
Кариока
14
Хурадо
91
Яковлев
14
Мовсисян
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
31
Исмаили
27
Степаненко
18
Нем
7
Фред
11
Коста
11
Тайсон
4
Адриано
18
Паршивлюк
34
Макеев
34
Макеев
18
Паршивлюк
5
Кариока
94
Тимофеев
94
Тимофеев
5
Кариока
8
Коста
4
Чельстрем
4
Чельстрем
8
Коста
14
Мовсисян
10
Эменике
10
Эменике
14
Мовсисян
18
Нем
47
Гришин
47
Гришин
18
Нем
30
Пятов
1
Каниболоцкий
1
Каниболоцкий
30
Пятов
31
Исмаили
13
Шевчук
13
Шевчук
31
Исмаили
50
Кучер
19
Чигринский
19
Чигринский
50
Кучер
44
Ракицкий
4
Воловик
4
Воловик
44
Ракицкий
7
Фред
14
Кобин
14
Кобин
7
Фред
27
Степаненко
3
Хюбшман
3
Хюбшман
27
Степаненко
33
Срна
24
Гречишкин
24
Гречишкин
33
Срна
Остались в запасе
Спартак
Шахтер
57
Вячеслав Кротов
АП
31
Андрей Дикань
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Джано
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
50
Сергей Болбат
ПЗ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
31
Андрей Дикань
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Джано
АП
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Спартак - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая)
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