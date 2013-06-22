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    Расписание матчей 22-06-2013

    май 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2013
    22 июня, суббота
    16:00
    Краснодар
    0:0
    Кешля
    Матч завершен
    22 июня, суббота
    18:00
    ФКСБ
    0:0
    Рубин
    Матч завершен
    22 июня, суббота
    18:00
    Кубань (ЛФЛ)
    0:0
    Ботев
    Матч завершен
    22 июня, суббота
    20:00
    Адмира Ваккер
    0:0
    Ахмат
    Матч завершен
    22 июня, суббота
    20:30
    Тун
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    Кубок Конфедераций 2013, 3 тур, группа A
    22 июня, суббота
    23:00
    Италия
    2:4
    Бразилия
    Матч завершен
    22 июня, суббота
    23:00
    Япония
    1:2
    Мексика
    Матч завершен
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