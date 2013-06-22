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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Италия - Бразилия
Италия - Бразилия: обзор матча 22 июня 2013
Италия
22.06.2013, суббота, 23:00
Кубок Конфедераций, группа A, 3 тур
2 : 4
Завершен
Бразилия
51'
Э. Джаккерини
71'
Д. Кьеллини
45+1'
Данте
55'
Неймар
66'
Фред
88'
Фред
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Бразилия
88'
ГОЛ! 2:4!
Фред
76'
Замена
Фернандо
️️️️
Халк
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
А. Диаманти
72'
ГОЛ! 2:3!
Д. Кьеллини
Пас отдал
А. Аквилани
71'
69'
Замена
Бернард
️️️️
Неймар
66'
ГОЛ! 1:3!
Фред
Пас отдал
Марсело
55'
ГОЛ! 1:2!
Неймар
ГОЛ! 1:1!
Э. Джаккерини
Пас отдал
М. Балотелли
51'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Данте
44'
Желтая карточка
Л. Густаво
Желтая карточка
К. Маркизио
40'
34'
Замена
Данте
️️️️
Д. Луис
Замена
К. Маджо
️️️️
И. Абате
30'
28'
Желтая карточка
Неймар
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Р. Монтоливо
25'
8'
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
21
Халк
ПВ
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Бразилия
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
16
Ревер
ЦЗ
0
Данте
ЦЗ
20
Бернард
ЛВ
5
Фернандо
ОП
13
Жеан
ЦП
15
Паулиньо
ЦП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Жо
ЦФ
4-4-1-1
1
Буффон
7
Абате
19
Бонуччи
3
Кьеллини
2
Де Шильо
8
Маркизио
18
Монтоливо
14
Аквилани
6
Кандрева
23
Диаманти
9
Балотелли
4-1-2-2-1
0
Сезар
13
Алвес
4
Луис
3
Силва
12
Марсело
17
Густаво
11
Оскар
18
Эрнанес
21
Халк
10
Неймар
9
Фред
18
Монтоливо
23
Джаккерини
23
Джаккерини
18
Монтоливо
7
Абате
0
Маджо
0
Маджо
7
Абате
23
Диаманти
22
Эль-Шаарави
22
Эль-Шаарави
23
Диаманти
4
Луис
0
Данте
0
Данте
4
Луис
21
Халк
5
Фернандо
5
Фернандо
21
Халк
10
Неймар
20
Бернард
20
Бернард
10
Неймар
Остались в запасе
Италия
Бразилия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
13
Жеан
ЦП
16
Ревер
ЦЗ
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
15
Паулиньо
ЦП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
13
Жеан
ЦП
16
Ревер
ЦЗ
1
Диего Кавальери
ВР
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
15
Паулиньо
ЦП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Италия - Бразилия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Информация о матче
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