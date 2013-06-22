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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Шамахы
Краснодар - Шамахы: обзор матча 22 июня 2013
Краснодар
22.06.2013, суббота, 16:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Шамахы
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Шамахы
Замена
А. Леонов
️️️️
А. Фильцов
77'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Н. Чхапелия
46'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Р. Лаборде
46'
Замена
Вандерсон
️️️️
С. Петров
46'
Замена
В. Калешин
️️️️
М. Конате
46'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
М. Перейра
46'
Замена
Исаэль
️️️️
И. Смольников
46'
Замена
Н. Тубич
️️️️
Д. Анджелкович
46'
Замена
М. Абреу
️️️️
Р. Нахушев
46'
Замена
Н. Марков
️️️️
А. Мартынович
46'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
Е. Шипицин
46'
Желтая карточка
Е. Шипицин
43'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Краснодар - Шамахы
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шамахы
- : -
21.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Имишли
2 : 1
25.10.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Шамахы
3 : 2
16.10.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Зиря
1 : 1
10.10.2026
Шамахы
Информация о матче
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