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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Тун - Динамо
Тун - Динамо: обзор матча 22 июня 2013
Тун
22.06.2013, суббота, 20:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тун - Динамо
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тун
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3 : 1
05.11.2026
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4 : 5
01.11.2026
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Тун
0 : 1
22.10.2026
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1 : 2
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31.10.2026
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24.10.2026
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