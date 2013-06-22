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Товарищеские матчи. Клубы
Кубань (ЛФЛ) - Ботев
Кубань (ЛФЛ) - Ботев: обзор матча 22 июня 2013
Кубань (ЛФЛ)
22.06.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Ботев
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ботев
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
0 : 3
19.09.2026
Ботев
Информация о матче
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Кубань (ЛФЛ)
Ботев
В Болгарии застрелили владельца футбольного клуба
30 сентября
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В Болгарии застрелили владельца футбольного клуба
30 сентября
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2025.01.21 17:26
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Попов: «Станкович может превзойти Карреру в «Спартаке»
2025.01.21 11:42
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