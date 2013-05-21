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апрель 2013
май 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 30 тур
Якутия
1 : 2
Луч
Матч завершен
Чита
1 : 0
Смена
Матч завершен
Байкал
1 : 3
Матч завершен
Иртыш
2 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 31 тур
МИТОС
3 : 0
СКА
Тех. поражение
Ангушт
2 : 0
Матч завершен
Алания
2 : 4
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
2 : 2
Матч завершен
Армавир
3 : 0
Дружба
Матч завершен
1 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
Астрахань
2 : 1
Матч завершен
Черноморец
6 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013), 27 тур
1 : 2
Калуга
Матч завершен
Локомотив
1 : 0
Зенит
Матч завершен
Арсенал
8 : 0
Матч завершен
Факел
2 : 1
Орел
Матч завершен
Авангард
3 : 1
Рязань
Матч завершен
Металлург Л
1 : 0
Подолье
Матч завершен
Сокол
0 : 0
Матч завершен
Витязь
2 : 1
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 28 тур
Градец-Кралове
0 : 0
Пршибрам
Матч завершен
Слован
3 : 1
Теплице
Матч завершен