Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2013
май 2013
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 29 тур
Амкар-Пермь
3 : 2
Ростов
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 25 тур
Химик
2 : 0
Псков
Матч завершен
Спартак К
2 : 2
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 0
Матч завершен
Текстильщик
0 : 2
Матч завершен
Вологда
0 : 1
Волга
Матч завершен
3 : 0
Карелия
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 29 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Мордовия (мол)
0 : 1
Ахмат (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
4 : 5
Спартак М (мол)
Матч завершен
Испания. Кубок (2012/2013), Финал
Реал
1 : 2
Атлетико
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 34 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
Газиантепспор
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
Белшина
Матч завершен
Динамо
0 : 0
Славия-Мозырь
Матч завершен
Шахтер
0 : 0
БАТЭ
Матч завершен
Гомель
2 : 0
Неман
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2012/2013), 33 тур
Тун
3 : 0
Санкт-Галлен
Матч завершен