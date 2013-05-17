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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ростов
Амкар-Пермь - Ростов: обзор матча 17 мая 2013
Амкар-Пермь
17.05.2013, пятница, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Ростов
16'
А. Коломейцев
22'
М. Якубко
56'
Благо (П)
65'
Е. Стариков
90+2'
Е. Стариков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ростов
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Е. Стариков
Пас отдал
Д. Полоз
Замена
С. Волков
️️️️
Благо
86'
Травма
Благо
84'
80'
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
78'
65'
ГОЛ! 3:1!
Е. Стариков
Пас отдал
Я. Голенда
62'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Лазович
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
М. Канунников
60'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Благо
56'
55'
Замена
Е. Стариков
️️️️
Р. Кочиш
46'
Замена
С. Ксулу
️️️️
В. Дьяков
Желтая карточка
М. Канунников
33'
26'
Желтая карточка
В. Кисенков
ГОЛ! 2:0!
М. Якубко
Пас отдал
Благо
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Коломейцев
Пас отдал
Благо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
14
Константин Васильев
ЦП
40
Благо
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
1
Сергей Волков
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
16
Ян Голенда
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-3-1-2
1
Герус
79
Черенчиков
13
Семенов
21
Белоруков
14
Сираков
14
Васильев
40
Благо
18
Коломейцев
33
Камеш
26
Якубко
99
Канунников
4-1-3-1-1
1
Плетикоса
15
Кисенков
6
Беляев
0
Дьяков
34
Маргасов
7
Шешуков
30
Кочиш
8
Гацкан
8
Канга
7
Полоз
27
Лазович
99
Канунников
18
Бурмистров
18
Бурмистров
99
Канунников
40
Благо
1
Волков
1
Волков
40
Благо
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
0
Дьяков
42
Ксулу
42
Ксулу
0
Дьяков
27
Лазович
16
Голенда
16
Голенда
27
Лазович
30
Кочиш
87
Стариков
87
Стариков
30
Кочиш
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ростов
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
12
Николай Заболотный
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Амкар-Пермь - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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