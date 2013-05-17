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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Ахмат (мол)
Мордовия (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 17 мая 2013
Мордовия (мол)
17.05.2013, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
27'
Б. Усманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Ахмат (мол)
90'
+1
Желтая карточка
Р. Мутошвили
90'
+1
Желтая карточка
С. Мурихин
90'
Замена
А. Кадыров
️️️️
Б. Усманов
90'
Замена
А. Матаев
️️️️
С. Мурихин
Замена
А. Маланьин
️️️️
И. Захаров
85'
81'
Желтая карточка
А. Павленко
80'
Замена
А. Гарисултанов
️️️️
С. Абдурашидов
Замена
Э. Стурки
️️️️
М. Терентьев
72'
Желтая карточка
И. Захаров
71'
Замена
Т. Султанов
️️️️
И. Крутов
67'
59'
Желтая карточка
Р. Асаев
Желтая карточка
П. Орлов
59'
46'
Замена
С. Барзукаев
️️️️
Д. Яшин
Замена
Е. Трибушинин
️️️️
А. Аскеров
46'
45'
Желтая карточка
Б. Усманов
42'
Желтая карточка
М. Адаев
Желтая карточка
А. Чубукин
39'
27'
ГОЛ! 0:1!
Б. Усманов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
99
Антон Соболев
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
78
Евгений Трибушинин
ЦП
52
Тимур Султанов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Ахмат (мол)
12
Арби Межиев
ВР
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
94
Салах Барзукаев
ЦП
33
Абдул-Хаким Матаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-2-5
35
Калюжный
44
Чубукин
21
Орлов
37
Терентьев
27
Захаров
11
Юсупов
7
Соболев
71
Аскеров
34
Крутов
55
Бармин
99
Соболев
2-5-3
27
Асаев
36
Адаев
88
Яшин
50
Ашаханов
63
Абухажиев
84
Власов
8
Павленко
33
Мурихин
73
Мутошвили
20
Усманов
72
Абдурашидов
71
Аскеров
78
Трибушинин
78
Трибушинин
71
Аскеров
34
Крутов
52
Султанов
52
Султанов
34
Крутов
37
Терентьев
19
Стурки
19
Стурки
37
Терентьев
27
Захаров
48
Маланьин
48
Маланьин
27
Захаров
33
Мурихин
33
Матаев
33
Матаев
33
Мурихин
72
Абдурашидов
60
Гарисултанов
60
Гарисултанов
72
Абдурашидов
88
Яшин
94
Барзукаев
94
Барзукаев
88
Яшин
20
Усманов
95
Кадыров
95
Кадыров
20
Усманов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Ахмат (мол)
43
Владимир Змеёв
ЦФ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
12
Арби Межиев
ВР
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
43
Владимир Змеёв
ЦФ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Мордовия (мол) - Ахмат (мол)
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кистанов
(Энгельс)
Стадион:
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Мордовия (мол)
Ахмат (мол)
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Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
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Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
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2016.04.22 15:54
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
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