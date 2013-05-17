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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
ЦСКА (мол) - Кубань (мол): обзор матча 17 мая 2013
ЦСКА (мол)
17.05.2013, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (мол)
75'
Н. Дергачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
90'
+2
Вторая желтая
С. Хачатурян
90'
+1
Желтая карточка
С. Хачатурян
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Соблиров
Желтая карточка
С. Георгиевский
90'
+1
89'
Желтая карточка
С. Химов
Желтая карточка
В. Васин
87'
81'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
81'
Замена
Ж. Соблиров
️️️️
Э. Чолакян
Замена
В. Семёнов
️️️️
Д. Хурцидзе
80'
78'
Желтая карточка
Р. Джамалутдинов
76'
Замена
В. Чувилов
️️️️
Е. Касьянов
76'
Замена
В. Калинкин
️️️️
М. Малыш
Замена
Д. Литвинов
️️️️
С. Середин
76'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дергачев
75'
71'
Замена
Э. Арутюнян
️️️️
Л. Коноплев
Замена
И. Бакланов
️️️️
П. Котов
67'
65'
Замена
Т. Закиров
️️️️
Б. Исламхан
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Р. Нетфуллин
63'
51'
Замена
К. Романец
️️️️
Г. Постаногов
Замена
Н. Дергачев
️️️️
Т. Нецид
46'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Е. Иванов
46'
Желтая карточка
Д. Хурцидзе
30'
22'
Желтая карточка
Е. Касьянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
17
Сергей Середин
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
23
Эдуард Чолакян
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
17
Максим Малыш
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
19
Кирилл Романец
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
41
Эдгар Арутюнян
ЦФ
4-3-1-2
14
Карпов
17
Котов
20
Полюткин
5
Васин
22
Тен
7
Засеев
8
Иванов
52
Нетфуллин
10
Хурцидзе
15
Нецид
17
Середин
4-2-2-2
1
Байчора
62
Хачатурян
79
Химов
44
Журавлев
24
Джамалутдинов
23
Чолакян
7
Коноплев
17
Малыш
9
Исламхан
76
Постаногов
91
Касьянов
17
Котов
22
Бакланов
22
Бакланов
17
Котов
15
Нецид
11
Дергачев
11
Дергачев
15
Нецид
17
Середин
31
Литвинов
31
Литвинов
17
Середин
10
Хурцидзе
75
Семёнов
75
Семёнов
10
Хурцидзе
52
Нетфуллин
13
Георгиевский
13
Георгиевский
52
Нетфуллин
8
Иванов
10
Базелюк
10
Базелюк
8
Иванов
76
Постаногов
19
Романец
19
Романец
76
Постаногов
7
Коноплев
41
Арутюнян
41
Арутюнян
7
Коноплев
9
Исламхан
64
Закиров
64
Закиров
9
Исламхан
17
Малыш
46
Калинкин
46
Калинкин
17
Малыш
91
Касьянов
8
Чувилов
8
Чувилов
91
Касьянов
23
Чолакян
55
Соблиров
55
Соблиров
23
Чолакян
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Кубань (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
66
Максим Швагирев
ВР
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
66
Максим Швагирев
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Исаев
(Великие Луки)
Стадион:
Октябрь
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